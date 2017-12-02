Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesi Vodafone Park'a gitmek için hazırlık yapıyor. Geniş güvenlik önlemlerinin altında bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak ve tezahüratlarla takımlarına destek veriyor.