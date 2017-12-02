Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede mali raporlarla ilgili bilgi veren yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, yıl içinde tahmin edilemeyen para hareketlerinden dolayı bütçede revizyon yapma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Sarıkaya, kulübün 2017 yılı bütçesinde 129 milyon 370 bin 112 lira şeklinde onaylanan gelirlerin 527 milyon 69 bin 369 lira olarak revize edildiğini aktardı. Sarı-kırmızılı yönetici, denk bütçe çerçevesinde 2017 yılında 129 milyon 370 bin 112 lira olarak onaylanan giderlerin ise 270 milyon 236 bin 171 lira şeklinde revize edildiğini kaydetti. Toplantıda daha sonra söz alan üyeler konuyla ilgili görüşlerini aktarırken, ardından kürsüye gelen kulüp başkanı Dursun Özbek eleştirilere cevap verdi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda 2017 yılı bütçesinde yapılan revizyon oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Özbek, "Bize inandınız ve güç verdiniz. Bu güveninizi Galatasaray'ı altın çağa kavuşması için kullanacağız." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 5 saat süren olağanüstü genel kurulu sona erdi.
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi
02.12.2017 - 16:03 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 2017 yılı bütçesi revize edildi.
Etiketler : galatasaray,haberler,gs,galatasaray bütçe,
524330 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524330.aspx
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PTT 1. Lig
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A.
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1
Galatasaray
13
9
2
2
29
14
15
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
4
Beşiktaş
13
6
5
2
19
12
7
23
5
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
6
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
7
Göztepe
13
6
3
4
24
21
3
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
11
Akhisarspor
13
5
3
5
18
21
-3
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
13
4
3
6
16
20
-4
15
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
13
2
2
9
13
23
-10
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
13
8
4
1
19
7
12
28
2
Ankaragücü
13
8
3
2
18
9
9
27
3
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
4
Ç. Rizespor
13
6
4
3
24
18
6
22
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
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6
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
7
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
8
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
9
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
10
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Samsunspor
13
3
6
4
12
13
-1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
15
Eskişehirspor
13
3
6
4
21
24
-3
12
16
Denizlispor
13
3
2
8
13
23
-10
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
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