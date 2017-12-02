Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de 15. haftanın açılış maçında son şampiyon Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Newcastle United, 12. dakikada Dwight Gayle'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 21. dakikada Eden Hazard, 33. dakikada Alvaro Morata'nın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. İkinci yarıya da etkili başlayan Chelsea'de 74'üncü dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı Hazard, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Chelsea, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Puanını 32'ye çıkaran Chelsea, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirerek üçüncü sırada yer aldı. Newcastle United ise 15 puanla 12'nci sırada kaldı.