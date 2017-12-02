Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, “İyi oynadık, taraftarlarımızı mutlu ettik. En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum. Daha devre arasına gelmedik, çok da abartmamak lazım. Üç maçımız daha var onları kazanmaya bakacağız” dedi.