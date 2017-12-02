Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-0'la geçerek şampiyonluk yarışını yeniden şekillendiren Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibine karşı oynadığı karşılaşmalarda büyük üstünlük sağladı. 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ı geriye düşmesine karşın 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligin 2. yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanmayı başarmıştı. Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadele 2-2 sonuçlanırken, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, Talisca'nın frikikten attığı golle galibiyete uzanan taraf olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, bugün de Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederken, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibine karşı 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.