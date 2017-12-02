Beşiktaş’ın evinde Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği maçı izleyenler arasında bulunan Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, karşılaşma sonrası Arda’nın transfer durumuna ilişkin konuştu. Bulut, "Arda büyük ihtimalle transfer olacak ama nereye olacağı konusunda şu anda net bir şey yok. Devre arası için görüştüğümüz 3-4 tane kulüp var. 15 güne netleşecek. Ama Galatasaray’la bir görüşmemiz olmadı. İngiltere, İspanya ve İtalya’dan görüştüğümüz kulüpler var" dedi.
"Arda Turan transfer olacak"
02.12.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona forması giyen oyuncunun transfer olacağını, gideceği kulübün ise 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.
Etiketler : arda turan,ahmet bulut,
524397 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524397.aspx
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P.
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Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
4
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
5
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
6
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
7
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
11
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
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8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
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Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
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Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
7
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
8
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
9
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
10
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
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