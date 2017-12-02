Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın evinde Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği maçı izleyenler arasında bulunan Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, karşılaşma sonrası Arda’nın transfer durumuna ilişkin konuştu. Bulut, "Arda büyük ihtimalle transfer olacak ama nereye olacağı konusunda şu anda net bir şey yok. Devre arası için görüştüğümüz 3-4 tane kulüp var. 15 güne netleşecek. Ama Galatasaray’la bir görüşmemiz olmadı. İngiltere, İspanya ve İtalya’dan görüştüğümüz kulüpler var" dedi.