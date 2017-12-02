Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yaptı. Basın toplantısında ise yalnızca bir soruya cevap verip odayı terk etti..Mağlubiyetin ardından moralsiz gözüken Tudor, "Beşiktaş iyi oynadı, biz iyi oynayamadık. Onları tebrik ediyoruz. Hak ettikleri 3 puanı aldılar." şeklinde konuştu.



OYUNCULARIM ORTAMDAN ETKİLENDİ



Tudor, 4 derbide kaybedilen 11 puanla ilgili soruya ise, "Tabi ki hoş bir şey değil. Başakşehir maçında biraz açık oynadık kaybettik. Bugün biraz daha kapalı oynadık, yine kaybettik. Bugün kendimiz gibi oynamadık. Galatasaray gibi oynamadık. Kendi oyuncularımdan stat atmosferinden etkilenen bir durum gördüm." açıklamasını yaptı.