Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım da tribünden takip etti. Başbakan Binali Yıldırım maçı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile beraber protokol tribününden izledi.
Başbakan Yıldırım da tribündeydi
02.12.2017 - 23:47 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, ligin 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbi maçını tribünden takip etti.
Etiketler : binali yıldırım,beşiktaş,galatasaray,süper lig,
524402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524402.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
2
Başakşehir
13
8
3
2
24
15
9
27
3
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
4
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
5
Fenerbahçe
13
6
5
2
26
17
9
23
6
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
7
Bursaspor
13
6
3
4
24
16
8
21
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Sivasspor
13
6
1
6
19
21
-2
19
10
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
11
Kasımpaşa
13
5
3
5
22
22
0
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Konyaspor
13
3
2
8
13
18
-5
11
16
Osmanlıspor
13
3
2
8
19
26
-7
11
17
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
18
Gençlerbirliği
13
2
2
9
14
30
-16
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor - Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
13
6
5
2
19
11
8
23
5
Adanaspor
13
6
3
4
16
19
-3
21
6
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
7
Balıkesirspor
13
6
3
4
28
23
5
18
8
Elazığspor
13
5
3
5
18
16
2
18
9
İstanbulspor
13
5
3
5
15
14
1
18
10
Boluspor
13
5
2
6
16
15
1
17
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
13
Adana Demirspor
13
4
3
6
18
20
-2
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
13
1
2
10
6
28
-22
2