Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım da tribünden takip etti. Başbakan Binali Yıldırım maçı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile beraber protokol tribününden izledi.