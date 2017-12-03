Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3-0'lık Beşiktaş yenilgisi sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan bir grup Galatasaray taraftarı, "Igor Tudor istifa" ve "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı. Galatasaray'ın hocası Tudor'un, büyük maçlarda 3 puan alamaması sarı kırmızılı camiada geleceğinin tartışılmasına yol açtı. Bu sezon oynanan Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş karşısında sadece 1 puan kazanabilen Galatasaray'da taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'a çok tepkili...

Beşiktaş maçının 3-0 kaybedilmesinin ardından Florya'da toplanan Galatasaray taraftarları, Tudor'un istifasını isterken; Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundu. Florya'da toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin önünde Galatasaray takım otobüsünü beklerken "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı. Güvenlik güçleri Galatasaray taraftarlarını sakinleştirmeye çalışıyor. Takım otobüsü çok zor şartlarda tesislere giriş yaptı.