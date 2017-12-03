Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım da şampiyonluk mücadelesi için büyük önem taşıyan Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan derbiyi Vodafone Park'ta izledi. Başbakan Yıldırım, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile locadan takip etti. Beşiktaşlı minik bir taraftar Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.