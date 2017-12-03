Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş önünde varlık gösteremeyen Galatasaray, İgor Tudor yönetiminde büyük maç fobisini de aşamadı. Sarı kırmızılı takım, Hırvat hoca ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı çıktığı 8 maçta, sadece bir beraberlik elde edebilirken, 2 gol attı ve 18 gol yedi. (Cimbom sadece 29 Ekim'de Trabzonspor ve 18 Kasım'da Medipol Başakşehir maçında birer gol atabildi.) Öte yandan ligde ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, son 6 haftada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 7 puan toplayabildi.

TERİM SESLERİ

Başa kşehir karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilgi sonrası sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde olan ve istifaya davet edilen İgor Tudor, derbi mağlubiyeti sonrasında da hedef tahtasındaydı. Sosyal medyada ağır eleştiriler alan Hırvat teknik adamın istifasını istendi. G.Saray taraftarının Twitter'da yazdıkları "Fatih Terim geri dönsün" mesajları günün en çok konuşulanları arasına girdi. Ayrıca Florya'ya gelen taraftarlar, "Fatih Terim göreve" diye tezahürat yaptı.

İŞTE TUDOR'UN BÜYÜK MAÇLARI

27 Şubat Beşiktaş..............0-1

18 Mart Trabzonspor (d)....2-0

10 Nisan M.Başakşehir (d)..4-0

23 Nisan Fenerbahçe.........0-1

22 Ekim Fenerbahçe..........0-0

29 Ekim Trabzonspor (d)....2-1

18 Kasım M.Başakşehir (d).. 5-1

02 Aralık Beşiktaş (d).........3-0

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Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 1988-89 sezonunda 4-1 tamamlanan Galatasaray mücadelesi sonrası ikinci kez ezeli rakibini bir karşılaşmada üç farklı skor ile mağlup etmeyi başardı.