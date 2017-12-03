Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın soyunma odası bayram yerine döndü. Başkan Fikret Orman, odaya kadar gelerek teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Şenol Güneş de, "Sözün bittiği yerdeyiz. Sizin güzel oyununuzu ifade etmeye kelimeler yetersiz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Emeğinize sağlık" diyerek talebelerini tebrik etti. Güneş, basın toplantısında ise "Bu ligin son maçı değildi ama çok önemliydi. Takım olma olgusunu sahaya iyi yansıttık. Biz iyi bir ekibiz. Sahaya baktığımızda hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Yönetime bu günleri hazırladığı için taraftarlara da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Oyuncularım hem keyif aldı hem de verdi" diye konuştu.