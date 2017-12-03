Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Sivas ve Antalya galibiyetleriyle zirve iddiasını artıran Fenerbahçe’de, zorlu Kasımpaşa sınavı öncesi golcü krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Janssen’in cezalı, Soldado ve Fernandao’nun sakat olması teknik direktör Aykut Kocaman’ın tercihlerini Robin van Persie ve genç Ahmethan’a indirgemiş durumda. Ancak tecrübeli hocanın kafasındaki plan çok daha farklı. RvP’nin üzerini çizen, Ahmethan’ı da yetersiz bulan Kocaman sahaya golcüsüz çıkacak. Elinde Aatıf gibi eski bir gol kralı olmasına rağmen Aykut Hoca, 4-6-0 sistemini tercih edecek. Savunma bloğunun önünde Josef ve Topal kesici görevi yapacak, ileride Dirar, Giuliano, Valbuena ve Alper gol arayacak.



3 puana mecburuz

Kasımpaşa karşısında kazanmaktan başka bir şansları olmadığını belirten Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kuvvetli bir adım atmak ve şampiyonluk yarışında daha güçlü bir şekilde yer almak için seriyi sürdürmeye mecburuz” dedi. Kredilerinin kalmadığını hatırlatan Kocaman, “Hata limitimizi doldurduk. Son iki maçta aldığımız galibiyetlerin anlamlı olması, camianın beklentilerinin yerine gelmesi için Kasımpaşa’yı puansız yollamalıyız. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. Tek yapmamız gereken son düdüğü kadar savaşmak ve oyun disiplinini korumak” ifadelerinde bulundu. Kocaman galibiyetin formülünü de “Önde baskı ve erken gol” olarak belirledi.

Kadıköy’e hücum

Fenerbahçe’nin üst üste galibiyetlerle şampiyonluk şansını tazelemesine sarı-lacivertli taraftarlar da duyarsız kalmadı. Taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken Kasımpaşa karşısında tribünlerin büyük ölçüde dolacağı öğrenildi. Saracoğlu’nda 40 bini aşkın taraftar olması bekleniyor.



Kazanmaya devam

İlk 11’deki yerine geri kazanan Mehmet Topal, Kasımpaşa sınavı öncesi güven verdi. Son iki maçta takım ruhunu geri kazandıklarını belirten kaptan, “Zor bir sınav bizi bekliyor. Ancak kaybetme lüksümüz yok. Taraftarımızın da desteğiyle seriyi sürdüreceğiz. İlk yarıyı kayıpsız tamamlayacağız” dedi.