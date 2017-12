Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı Antalyaspor’u da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Sosa ve Uğur Demirok dışında eksiğin bulunmadığı bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, eski takımına karşı sahaya süreceği ilk on biri belirlemeye çalışıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u deplasmanda 4-0’la geçerek moral bulan Trabzonspor’da, Çalımbay, ligde daha az forma şans verdiği oyuncularının kupa maçında sergiledikleri performanstan oldukça memnun. Ancak tecrübeli hoca ligde eski on bire dönüş yapmayı düşünüyor.



Rodallega mı, N’Doye mi?

Çalımbay, savunmada Uğur’un yokluğunda Hubocan’ı yine Durica ile birlikte oynatmayı düşünüyor. Sivasspor maçında orta sahada Okay, Onazi, Yusuf, Castillo ve Burak’a şans veren tecrübeli çalıştırıcı forvette ise N’Doye’yi kullanmıştı. Çalımbay’ın sadece N’Doye ile kupada hat-trick yapan Rodallega arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Oyuncularına kupadaki farklı galibiyetin rehavete sokmaması gerektiğini söyleyen Çalımbay, “Lig başka, kupa başka. İlk yarının sonuna kadar her maç bizim için final niteliği taşıyor. Mutlaka kazanmalıyız” uyarısında bulundu.



Antalya’ya bileniyorlar

Trabzonspor, Antalyaspor ile ligde yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan idmana sakatlığı bulunan Uğur Demirok katılmadı. Sosa takımdan ayrı koşu yaparken, oyuncular pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)