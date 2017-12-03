Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Beşiktaş’a Vodafone Park’ta farklı mağlup olan G.Saray’da teknik direktör Igor Tudor’un kötü ‘büyük maç grafiği’ dün de sürdü. Şampiyonluk yolunda derbi maçına 6 puanlık farkla çıkan Hırvat teknik adam tarihî rakibine 3-0 yenilerek büyük avantajı tepki. Siyah-beyazlı takım farkı 3’e indirirken şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Sadece bir beraberlik (F.Bahçe 0-0) alabildi. 7 maçı kaybetti. Galatasaray son olarak iki hafta önce deplasmanda Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup olarak bozgunu yaşamıştı. Tudor’un ekibi dünkü derbide de Beşiktaş’a boyun eğdi. Skor üretme anlamında da sıkıntılar yaşayan Galatasaray Tudor yönetiminde oynadığı bu 8 maçta yalnızca 2 gol atabilirken, kalesinde ise 18 gol gördü.

En iyi 11’i çıkardım

Tudor maçın ardından adeta çöktü. Yayıncı kuruluşa sadece, “Beşiktaş iyi oynadı, biz iyi oynamadık. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum” demekle yetindi ve apar topar yayını terk etti. Hırvat çalıştırıcı basın toplantısında da, “Bu maçta kendimiz gibi değildik. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin ama kendin olmak zorundasın. Oyuncularımızın atmosferden etkilendiğini gördüm. Bu durumdan da memnun değilim” sözlerini kullandı. Tudor, ‘Yasin niye yedekti’ sorusuna ise, “En iyi 11’i çıkardım. Kafamdaki en iyi kadroydu. Bu maçtan nasıl dersler çıkartabilirim, onu düşünmeliyim” şeklinde konuştu.



Feghouli özür diledi

G.Saray’ın yıldızı Sofiane Feghouli, gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi. Feghouli, ilk devre iyi oynadıklarını savunarak, “Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bundan sonra çok daha fazla çalışarak hatalarımızı telafi edeceğiz” diye konuştu.



İkinci BOZGUNU yaşadılar!

Igor Tudor’un derbide anlamlı misafirleri vardı. Hırvat çalıştırıcının anne ve babası derbiyi izlemek için Vodafone Park tribünlerinde yerini aldı. Daha önce 5-1’lik bozgunun yaşandığı Başakşehir maçını da izleyen anne-baba Tudor bir kere daha oğullarının yıkımına şahit oldu.



Muslera yıkıldı

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Beşiktaş’ın Cenk Tosun’la bulduğu golde Muslera şaşırtıcı bir gaflete düştü. Tecrübeli file bekçisi topu göğsünden sektirerek takımının geri düşmesine sebep oldu. Muslera golün ardından adeta yıkılırken şüphe yok ki bu gol maçın kırılma ânıydı.



İmparator sesleri

Şok yenilginin ardından Vodafone Park’tan ayrılan Galatasaray takım otobüsü, Florya’da tesislere ulaştı. Ellerinde Fatih Terim fotoğrafları bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, polis eşliğinde tesislere giren otobüs etrafında “Tudor istifa” tezahüratlarıyla Hırvat çalıştırıcıya çağrıda bulunurken, “İmparator Fatih Terim” tezahüratları yaptı.