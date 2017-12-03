Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - Vodafone Park’ta seyir zevki çok yüksek bir derbi izledik dün akşam. Beşiktaş evinde lider Galatasaray’ı 3-0 yenerek hem zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi hem de yeni stadında ilk derbi galibiyetini elde etti. Henüz 33. saniyede Cenk Tosun karşı karşıya pozisyonda golü atsa Beşiktaş maça 1-0 önde başlayacaktı. Gomis 22’de kafayla indirdi, Feghouli’nin müsait pozisyondaki şutunda Gökhan Gönül son anda araya girdi. 26’da Belhanda ortaladı, Serdar Aziz’in kale ağzından kafa şutunu Fabri çok iyi çıkarak kesmeyi başardı. 31’de başarılı paslaşmalarla ceza sahası içine kadar gelen sarı-kırmızılılarda Rodrigues bomboş pozisyonda vurdu, top az farkla auta çıktı.



Muslera’dan hediye

İkinci yarının henüz ilk saniyelerinde Beşiktaş’ın golü geldi. Gelen ortayı Muslera sektirince Cenk Tosun bu ikramı geri çevirmedi: 1-0. Golden sonra çekilmek yerine daha da yüklenen Beşiktaş üst üste inanılmaz goller kaçırmaya başladı. Oğuzhan ve Quaresma ikişer defa, Cenk Tosun da bir defa çok net fırsatları harcadı. Üstelik bunların hepsi 5 dakika içinde oldu. Tosic, usta ayakların yapamadığını yapıp ‘topa böyle vurulur’ dercesine 70’te farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Gomis 75’te kişisel çabalarıyla kaleye yaklaştı, ceza sahası dışından şutunu Fabri güçlükle kurtardı. Ardından Selçuk ortaladı, Gomis net pozisyonda topu ıskaladı. Negredo 90+1’de son sözü söyledi ve 3 puan Şenol Güneş’in öğrencilerinin oldu: 3-0. Dünkü skorun ardından sezon başından itibaren elinde olan liderliği kaptırma ihtimaliyle baş başa kalan Igor Tudor’u ise daha zor günler bekleyecek.



Türkiye’nin en iyisiyiz

Gomis’in ilk yarıda iki darbesine maruz kalan ve birinde bilincini kaybeden Tolgay önce o anları anlattı... Beşiktaşlı isim “Başıma darbe aldım. 3-4 saniye nerede olduğumu bilemedim. Sonra bizim doktoru duydum. İkinci yarıda bazen net göremedim, midem biraz bulandı. 65’e kadar dayandım” dedi. Tolgay maçla ilgili de “Takım olarak çok iyi oynadık. Baskıyı yaptık. Buna çalışmıştık. Hocamızın istediklerini yaptık. 3 gol attık ama 10 tane net pozisyon vardı. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik” dedi.



6-0 bile olabilirdi

Kaptan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 200. maçına çıkarken duygularını ve derbgiyi anlattı: Cenk’in henüz birinci dakikada yüzde yüzlük pozisyonu var. Gol olsa daha önce girecektik pozisyonlara ama ikinci yarıda girdik. Benim yüzde yüz iki tane pozisyonum var, Ricardo’nun var iki tane, Medel’in var, Gökhan’ın var. 5-6 tane net pozisyon var 5-0, 6-0 da olabilirdi. Son vuruşlara çalışmamız gerekiyor. Bu formayı giymek herkese nasip olmaz.”



BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN:

Abartmayalım

Siyah-beyazlılarda herkes büyük bir coşku ve keyif yaşarken başkan Fikret Orman topa basanlardandı. Derbiyi hak ettiklerini belirten Orman “Çok güzel oynadık, çokta gol kaçırdık. Yüzde yüz olabilecek kaçan 4-5 gol fırsatımız vardı. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Daha ligin devre arsına bile gelmedik. Fazla abartmamak lazım. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi. İkinci başkan Ahmet Nur çebi ise “Bugüne kadar aldığımız başarıların tesadüf olmadığını gösterdik. Bu maç 6-0, 7-0 da bitebilirdi. Negredo keyifli bir gol attı. Kendisini tebrik ediyorum. Hakemin kötü ve iyi gittiği zamanlar oldu. Oğuzhan’ın pozisyonu net penaltıydı. Bunu tartışacak bir şey yok. Şu andaki şartlara göre Cenk Tosun bizde kalacak. Ama daha sonra ne olacak bilemiyorum” ifadesini kullandı.



“ASLANSEVER” ŞENOL GÜNEŞ’İN DERBİ YORUMU:

Tarifsiz mutluluk

“Takımımla gurur duyuyorum. Hatalar az doğrular fazlaydı. Oyuncularımın mücadelesini kelimelerle ifade edemem”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 5. Galatasaray derbisinde 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken maç sonunda oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. “Oyuncularımla gurur duyuyorum” diyen tecrübeli teknik adam “Ligin son maçı değildi ama çok önemli bir karşılaşmaydı. Lider takımla oynadık. Sahada iyi bir ekip olduk. Hücum ve savunmada iyi oynadık. Başta, Başkan ve yönetimi bu ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Taraftarların da olağanüstü desteği vardı. Takımım, futbol adına iyi işler yaptı. Hataların az, doğruların fazla olduğu bir mücadeleydi. Oyuncularımın mücadelesini hangi kelimeyi söylesem ifade edemem” dedi.



“Herkes görevini yaptı”

“Başkana ve yönetime bugünleri bize hazırladığı için teşekkür ediyorum” diyen Güneş “Oyun olarak başından itibaren düşündüğümüz gibi gelişti. Herkes görevini yaptı. 3-4 dakika oyunda kalan Negredo müthiş bir baskı yaptı, bunun yanında golünü de attı. Talisca da, Medel de, Negredo da, verimli girdi oyuna. İnanıyorum ki, sıra gelseydi Lens de oyuna girse iyi oynardı, Mitrovic ve Orkan da öyle. Bugünkü oyunun ve skorun karşılığında kelime yok. Alvaro’nun Cenk’le olan ilişkisini gördünüz. Pepe öyle, Medel öyle, Lens de öyle. Herkes heyecanlandı, katkı vermeye çalıştı” ifadesini kullandı.



Tosic bizi şaşırttı

Galatasaray ağlarını havalandıran ve ligde 6 gole ulaşan Cenk Tosun konuştu: Puan farkını 3’e indirdiğimiz için çok mutluyuz. Bazı zamanlarda ben sırtlayacağım bazı zamanlarda Negredo... Onun da gol atmasına çok sevindim. Oğuzhan’da çok iyi oynadı. 1-0 iken bom boş kaldığımız pozisyonları bile kaçırdık. Tosic’in sağ ayağı ile 90’a atması bizi bile şaşırttı. Transferimle ilgili şu anda konuşmak istemiyorum.



Çözüm buluyoruz

Güneş kapanan takımlara karşı çözüm üretebildiklerini de belirterek “Yine öyle bir maç oldu. Kaleci topu kaçırmasaydı, yine farklı olurdu. 1 tane pozisyon söyleyeceğim Babel, Ankara’da ayağını çevirdiğinde kırmızı kart gördü de, bugün (dün) Tolgay kafayı yeyince kırmızı kart olmuyor mu? Yusuf Namoğlu’na bunu soruyorum” diye konuştu.