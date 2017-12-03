Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Osmanlıspor şifresiz canlı anlatım izle ve Başakşehir Osmanlı maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı 13 maçın ardından 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak lider Galatasaray'ın ardından maç eksiğiyle 27 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 11 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında önemli bir maç olan Başakşehir Osmanlıspor mücadelesinde ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise zorlu Başakşehir deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Başakşehir Osmanlıspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak Başakşehir Osmanlı maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor. İşte Başakşehir Osmanlıspor maçı canlı skor bilgileri ve canlı anlatım bilgileri...

BAŞAKŞEHİR OSMANLI MAÇI CANLI ANLATIM

Başakşehir-Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde!

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı’nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Osmanlıspor’da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto’nun, Medipol Başakşehir’e karşı forma giymesi beklenmiyor.



- Emre Belözoğlu'nun durumu

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayan kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Eljero Elia ise bu maçta forma giyemeyecek.

- Dört futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dört futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak