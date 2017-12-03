Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Büyük maçlarda alınan başarısız sonuçlar sonrası sarı kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Hırvat hocaya büyük tepki gösterdi.Bu gelişmelere sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe, Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Penbe, Beyaz TV'deki canlı yayında "Şu an Fatih Terim ile telefon görüşmesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.