Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği, Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle gibi aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Peki Gençlerbirliği Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 12'de Petar Skuletic, 56'da Guidileye ve Manu'nun 69 ile 85'inci dakikada bulduğu gollerle 4-0 gibi farklı skorla galip gelerek 3 puanını hanesine yazdırdı ve puanını 11'e çıkardı. Sivasspor ise 19 puanla 10'uncu sırada yer aldı. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Gençlerbirliği Sivasspor maçı geniş özeti ve gollerini izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir.

GENÇLERBİRLİĞİ SİVASSPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Emre Kılınç’ın kafayla indirdiği topla buluşan Muhammet Demir’in şutunu kaleci Hopf kurtardı.

55. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Emre Kılınç’ın kafa vuruşunu kaleci çeldi.

56. dakikada kontratağa çıkan Gençlerbirliği’nde Da Silva, ceza sahasının hemen dışından pasını Guidileye’ye bıraktı. Guidileye’nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak alt direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Zeki Yavru’nun gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Da Silva’nın şutu direğe çarpıp kalecinin kucağında kaldı.

69. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Manu’nun şutu kaleciden döndü. Dönen topu Manu, filelere yolladı. 3-0

85. dakikada Guidileye’nin pasında ceza sahası içinde Manu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru xx (Ahmet İlhan Özek dk. 79 xx), Uğur Çiftçi xx, Ndiaye xx, Ahmet Oğuz xx, Guidileye xx, Aleksandar Scekic xx, Abdul Rahman Khalili xx (Da Silva dk. 46 xxx), Elvis Kofi Manu xxx, Petar Skuletic xx (Murat Duruer dk. 60 xx)

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Kamal Issah, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sivasspor: Rochet Alvarez x, Carl Medjani x, Vitaly Dyakov x, Ziya Erdal xx, Dos Santos xx, Delvin Ndinga xx, Hakan Arslan xx, Serhiy Rybalka x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Emre Kılınç xx, Thievy Bifouma x (Zoro Cyriac Gohi Bi dk. 88 ?), Arouna Kone x

Yedekler: Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Hakan Bilgiç, Muhammed Furkan Işık

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Petar Skuletic (dk. 12), Guidileye (dk. 56), Manu (dk. 69 ve 85) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Da Silva, Palitsevich, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Muhammet Demir

Gençlerbirliği, Sivasspor karşısında 12'de Petar Skuletic, 56'da Guidileye ve Manu'nun 69 ile 85'inci dakikada bulduğu gollerle 4-0 gibi farklı skorla galip gelerek 3 puanını hanesine yazdırdı ve puanını 11'e çıkardı.