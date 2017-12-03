Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor Bursaspor maçı geniş özeti ve golleri izle ve Konya Bursa maçı kaç kaç bitti? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a konuk olan Bursaspor, mücadeleden 3-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı. Bursaspor'un ilk golü 7. dakikada Stancu'dan geldi. Bu golden tam 25 dakika sonra Ekoko ile farkı ikiye çıkaran Bursaspor, Aziz Eraltay'ın 45. dakikada bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın geride kalan dakikalarında da başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında 3-0 galip gelerek; puanını 24'e çıkardı ve Göztepe'nin ardından 4. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puanla 16. sıraya geriledi.

Konyaspor 0-3 Bursaspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayın

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunu Muhammed çeldi.

54. dakikada Faty'nin, Fofana'ya yaptığı faulün ardından kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Amir Hadziahmetovic’in şutu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada sağ kanattan Batalla'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Ertuğrul’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Fofana'nın ceza sahası yayının hemen dışından şutunda kaleci top Muhammed Şengezer'de kaldı.

82. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direkte Evouna'nın kafa vuruşu üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Pozisyonun ardından topla altıpas içerisinde buluşan Mehdi Bourabia'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.



Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler x Alpaslan Dedeş x, Cevdet Kömürcüoğlu x

Atiker Konyaspor: Serkan x, Ali Turan x (Moke dk. 46 x), Ömer Ali x (Evouna dk. 69 x), Ali Çamdalı x, Deni Milosevic x, Moryke Fofana x, Filipovic x, Eze (Amir Hadziahmetovic dk. 46 x), Mehdi Bourabia x, Ferhat Öztorun x, Nejc Skubic x

Yedekler: Patrik, Selim Ay, Lebogang, Vedat, İsmail, Kadir Kaan, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Ertuğrul Ersoy xx, Christian Chages xx, Cristobal Jorquera xxx (Merter Yüce dk. 87 ?), Pablo Batalla xxx, Faty xx, Badu xx, Aziz Eraltay xxx, Barış Yardımcı xx, Kembo Ekoko xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61 xx), Bogdan Stancu xxx (Dzon Delarge dk. 81 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Yusuf, Merter, Jousa, Furkan, Sinan, İsmail, Deniz

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Stancu (dk. 7), Ekoko (dk. 32), Aziz Eraltay (dk. 45) (Bursaspor)

Sarı kart: Eze, Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), Cristobal Jorquera (Bursaspor)