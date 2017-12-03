Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan devi Milan forması giyen millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni teknik direktörü Gattuso'dan kesik yiyince tesisleri terk etti. Bir süredir yıldız oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçtiği iddia ediliyor.



Transfer rekabeti erken başladı, Fenerbahçe ile Galatasaray, aynı hedefe kilitlendi. İtalyan spor medyasının saygın gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, yıldız 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için iki Türk devinden teklif aldı.



Gazetenin manşetini süsleyen haberde, İtalyan ekibinin sezon başında 22 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki yıldızı, düşük performansı nedeniyle gözden çıkardığı belirtildi.



24 milyon Euro fiyat biçilen Hakan için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifleri yaptığı belirtiliyor.



Milan’da yaşanan teknik adam değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu, bugünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı.



Videoyu Oynat İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, millî oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü.

Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol-6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.