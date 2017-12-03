Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinden sonra puan farkını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta mutlak galibiyet peşinde. Lige dilediği gibi başlayamayan Kasımpaşa ise Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar almak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe eksik maç ile birlikte 23 puan ile 6. sırada iken Kasımpaşa ise 18 puan ile 11. sırada. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat 19:30'da başlayarak beIN Sports ekranlarından şifreli bir şekilde naklen yayınlanıyor. Ancak Fenerbahçe Kasımpaşa maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de. İşte sizler için hazırladığımız Fenerbahçe Kasımpaşa maçı detayları...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI [CANLI]

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Aatif ve Alper 11'de Valbuena kulübede

Sarı-Lacivertliler’de cevabı en çok merak edilen konu, Kasımpaşa karşısında forvette kimin oynayacağıydı. Aykut Kocaman, son idmanda Giuliano ile Alper’i önlü arkalı oynatarak tercihini bu ikiliden yana kullandığını gösterdi. Ancak asıl sürpriz sol kanattaki seçimi olacak. 52 yaşındaki çalıştırıcının, tamamen hazır hale gelmesine rağmen Mathieu Valbuena’yı bu akşam bir kez daha yedek soyunduracağı öğrenildi. Kocaman, Sivas ve Antalya maçlarında olduğu gibi formayı Aatif’a vermeyi planlıyor.

Josef-Topal’la devam

Aykut Kocaman’ın kulübedeki hücum hamleleri Valbuena ve Ahmethan olacak. Başarılı teknik adamın, son iki maçta olduğu gibi orta sahada Topal-Josef, savunmanın göbeğinde ise Skrtel-Neustadter ikilisiyle sahaya çıkması bekleniyor. Sakatlığını atlatan İsla da bugün defansın sağındaki yerini alacak.

Şampiyonluğa ‘Fener’ yak!

Sarı-Lacivertliler, milli aradan önceki Osmanlı beraberliği ile dibe vurmuştu. Ancak Sivas ve Antalya galibiyetleri, Aykut Kocaman ve öğrencilerinin yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Fenerbahçe taraftarları da bu akşamki Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir sayfa açma kararı aldı. Sarı-Lacivertli taraftar grupları, küslükleri, dargınlıkları bir kenara bırakarak herkese tribündeki yerini alma çağrısı yaptı. Twitter’da da #ŞampiyonluğaFenerYak etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarların, Kasımpaşa maçının biletlerine büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Kombine sahiplerinin de gelmesi halinde bu akşam tribünlerde en az 30 bin futbolseverin olması bekleniyor.

1891 gündür yenilmiyor

Kasımpaşa bu sezon başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Ancak Lacivert-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’ye karşı şansı tutmuyor. Kasımpaşa, Sarı-Lacivertliler’i ligde en son 29 Eylül 2012’de, yani tam 1891 gün önce 2-0’lık skorla mağlup etmişti. Kanarya, bu maçın ardından oynanan 9 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Yönetimden moral ziyareti

Sarı-Lacivertliler, dün yapılan son antrenmanın ardından Kasımpaşa maçı için kampa girdi. Asbaşkanlar Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat, futbolculara ve teknik heyete moral ziyaretinde bulundu. Ayrıca Yalova’dan gelen bir grup taraftar da takımla hatıra fotoğrafı çektirip, zorlu maç için başarı dileklerinde bulundu. Bu arada başkan

Aziz Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için Düzce’ye gittiği için bu hafta futbolcularla bir araya gelemedi.

Sarı kart alarmı

Ülker Stadı’ndaki zorlu karşılaşmaya iki takımda da önemli isimler kart sınırında olarak çıkacak. Bu sezon Fenerbahçe savunmasının değişilmez ismi olan Neustadter, Kasımpaşa karşısında kart görürse haftaya zorlu Bursa deplasmanında görev yapamayacak. Fenerbahçe’de ayrıca Hasan Ali de sınırda bulunuyor. Kasımpaşa’nın yıldızı Mensah da bu akşam sarı kart görmesi halinde haftaya Trabzonspor maçında cezalı olacak.

