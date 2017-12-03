Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Kemal Özdeş, “Maçın başında belirlediğimiz stratejinin dışında bir oyun oldu. Fenerbahçe’nin baskı kuracağını biliyorduk ama ilk 25 dakika Fenerbahçe’ye karşı en olmayacak alanda rakibi karşılamak zorunda kaldık. Bugün sol kanada ekstra oyuncu soktular. Belki de forvetsiz oynamak Fenerbahçe’nin daha işine geldi. Golü yedikten sonra bir pozisyon bulduk. Maçtaki tek net pozisyonumuzdu bu. Sonrasında frikikten golü bulduk. İkinci yarının başında golü yedik, sonrasında hızlı atılan bir taç atışında 3. golü yedikten sonra sanıyorum bugünkü maç da bitti. Fenerbahçe bugün çok coşkulu oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Bizim de 4 maçlık serimiz bitti. Önümüzde Trabzonspor maçı var ve yeni bir serinin peşinde olacağız. Ben oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.