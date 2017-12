Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ederek Galatasaray’ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli futbolcu Hakan Özmert, bir hedef için mücadele ettiklerini ve her hafta bu hedefe yaklaştıklarını belirtti.

“SEZON BAŞINDAN BERİ İYİ ÇALIŞIYORUZ”

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını anlatan Özmert, “Sadece bir haftalık bir olay değil. Sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hafta da lider olmak bizi çok mutlu etti. Ama her şeyden önemlisi bir oyunumuz var ve bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Her takıma karşı farklı oynuyoruz. Bugün de bunu yaparak kazandık. İnşallah bunu yaparak hedefimize adım adım ulaşırız” diye konuştu.

“FORMA REKABETİ YÜKSEK”

Kendi bölgesinde birçok oyuncuyla forma mücadelesi içinde olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, “İyi oyuncularla beraber oynuyoruz ve bu da rekabeti arttırıyor. Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü aynı yerde sayarsan olmaz. Emre, Mahmut, İrfan hepsi iyi oyuncular. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça oynayacağız” şeklinde konuştu.