Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi maçlarda Neustadter 4 gol, Hasan Ali ve Skrtel 2'şer gol atarken, defans oyuncularının gol sayısı 8'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerde forvetler ise şu ana kadar ancak 7 kez ağları havalandırabildi (Soldado 3, Janssen 3, Ahmethan 1).

Roman gole alıştı

Bu sezon öncesinde çıktığı 283 maçta 9 kez ağları sarsan Roman Neustadter, bu sezon 17 resmi maçta 4 gole ulaştı. Geride kalan son iki sezonunda 81 maçta golü bile bulunmayan Rus oyuncu, kariyerinin bir sezonda en fazla gol atma rekorunu da egale etti. Neustadter, en son 2012-13 sezonunda Schalke 04 ile bir sezonda 4 gol atmıştı.