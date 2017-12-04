Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, bugün Antalyaspor karşısında bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde eden bordo-mavililer, Antalyaspor maçını da kazanarak bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor. İnişli çıkışlı grafik çizdikten sonra Rıza Çalımbay’la toparlanma sürecine giren Karadeniz ekibi Antalyaspor’u da yenerse bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazanmış olacak. Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.



Bizim için kırılma maçı

Çalımbay’ın ligde son oynanan Sivasspor maçından farklı olarak ilk 11’de değişiklikler yapacağı kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın savunmada Hubocan’a, hücum hattında ise Castillo’nun yerine kart cezasını tamamlayan ve kupadaki BB Erzurumspor maçında da forma giyen Olcay’a görev vermesi bekleniyor. Çalımbay kupada 3 gol atan Rodallega’yı ise yine yedek kulübesinde bekletecek. Bu karşılaşmanın kendileri için ‘kırılma maçı’ olacağını söyleyen Çalımbay, “Yenersek takıma özgüven gelecek” diye konuştu.