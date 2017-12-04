Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Cumartesi günü her şey Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için güzel başlamıştı. Olağanüstü Genel Kurul’da, bütçe revizyonunu kabul ettiren Özbek, Beşiktaş derbisinden de en kötü bir puan umuyor sonra da derin bir nefes almayı planlıyordu. Önce derbiye gideceğini açıklayan Galatasaray Başkanı, daha sonra kurmaylarına “Siz gidin ben gelmiyorum” dedi ve yöneticiler stada başkansız geldi. Ancak Özbek fikir değiştirip Vodafone Park’taki yerini aldı. Derbi hezimeti sonrası stattan açıklama yapmadan ayrılan Özbek, dün Galatasaray Lisesi’nde etkinlik ve anma törenlerine katıldı. Başkan burada gazetecilere, “Keyifli bir gün, güzel bir gün. Aramızdan ayrılan abilerimizi andık. 2 yıl sonra ben de 50. yıl mezunu olarak buradan berat alacağım” dedi.



Kardeşine de soracak

“Keyifli bir gün” ifadesi sarı-kırmızılı taraftarları çok kızdırdı. Tudor’la ilgili sorulara, “Bugünkü gündemimiz Galatasaray Lisesi’nin 50. ve 75 yıl mezunları. Başka konuları bırakalım” diyerek sessiz kalan Özbek, bugün Sportif Direktör Cenk Ergün’le görüşme yapacak. Başkan yarın da yönetim kurulu toplantısında bütün kurmaylarından fikir isteyip, “Tudor’la şampiyon olacağımıza inanıyor musunuz” sorusunu soracak. Toplantıya girmeden kardeşi Mehmet Özbek’le de fikir alışverişi yapması beklenen Özbek’in yönetim kurulu toplantısında flaş bir karar alabileceği belirtildi. Yönetimde “Tudor’la olmuyor” görüşü ağır basarsa sarı-kırmızılılar Hırvat hocayla “İş işten geçmeden” yolları ayıracak.

Büyük çöküş

Galatasaray, Vodafone Park’ta tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Sarı-kırmızılılar 3 farklı mağlubiyetinin yan sıra oyun olarak da özellikle ikinci yarıda çaresiz görüntüsüyle bütün camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Bu zamana kadar topa sahip olma konusundaki inadı ve pas yapma becerisiyle dikkat çeken Galatasaray, bu karakterini Beşiktaş karşısında ortaya koyamadı ve oyun kimliğini kaybetti. Galatasaray son 20 dakikasını 10 kişi tamamladığı Fenerbahçe maçında 279 pas yaparken, 11’e 11 oynanan maçta Beşiktaş’a karşı 261’de kaldı. Galatasaray ayrıca 5 gol yediği Başakşehir maçında bile yüzde 55 topa sahip olurken önceki gece yüzde 40 topa sahip olabildi. Cimbom, Beşiktaş karşısında hem skor olarak hem de oyun olarak adeta çöküş yaşadı.