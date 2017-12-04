Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Aykut Kocaman’ın “Suni” söyleminin gerçek olabilmesi için 3 puana mahkûmdu sarı-lacivertliler. Kasımpaşa’nın son 4 maçta 10 puan toplamış olması, Fenerbahçe’nin golcülerinden mahrum kalması korkutucu bir tablo çiziyordu belki ama şampiyonluk inancı baskın geldi. Sivasspor maçıyla başlayan seri, zirveyle puan farkının azalması tribünlerin de büyük ölçüde dolması sağlamıştı ve Fenerbahçe ilk düdükle birlikte Kasımpaşa’yı sahasına hapsetti. Özellikle Dirar ve Şener’in kullandığı sağ kanatta etkili ataklar geliştiren Fenerbahçe üst üste pozisyonlar üretti. 15’te Alper, 19’da Şener’le gole yaklaşan sarı-lacivertliler, 23’te ise Aatıf’la direğe takıldı. Kilidi açan isim Neustadter oldu. 26’da İsmail kullandığı kornerde Alper’in arka direğe aşırttığı topa kafayı vuran Rus savunmacı tribünleri coşturdu: 1-0



Gaza bastı bir kere

Golden sonra da baskın olan Fenerbahçe, hücum hattında kurduğu üçgenlerle Kasımpaşa’ya top göstermezken, 30’da Dirar’ın kale ağzına pasında Giuliano topa dokunamayınca skor gelişimi gecikti. İlk yarının son dakikasında Mensah’ın kullandığı frikikte baraja çarpan top Volkan’ı kontrpiyede bırakınca Kadıköy buz kesti: 1-1. Ama bu sezon sürpriz gollerle altın değerinde puanlar kaybeden Fenerbahçe’nin bir kez daha teslim olmaya niyeti yoktu. İkinci yarıya fırtına gibi girdi Kanarya. 49’da Dirar-Giuliano iş birliği bu sefer mutlu sonla bitti: 2-1. 62’de Şener’in ortasını ağlarla buluşturan yine Giuliano oldu: 3-1. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Dirar’ın pasında Valbuena uzun süreli gol hasreti noktaladı: 4-1. Tribünler, “Beş, beş” diye bağırırken 82’de Murillo skoru 4-2’ye taşıyıp tabelayı değiştirdi.