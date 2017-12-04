Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Osmanlıspor maçının hakemi Haliz Özkahya'nın maçı erken bitirmesi tartışıldı. 4 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmada Özkahya 93.08'de mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı. Maçın ardından Özkahya'nın hata yapıp yapmadığı tartışıldı. Maçı Başakşehir 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.



KURAL NE DİYOR?



Eski MHK Başkanı ve hakem Mustafa Çulcu konu hakkında, "Bir hakem verilen uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır. 4 dakika uzatma verilmişse 4 dakikanın tamamını tüketmek zorundadır. Hakem gerekli görürse bu süreyi uzatabilir ama asla bu sürenin altında maçı bitiremez. Dolayısıyla Halis Özkahya uzatma dakikalarının tamamı dolmadan maçı bitirerek hata yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.