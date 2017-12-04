Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Osmanlıspor maçının hakemi Haliz Özkahya'nın maçı erken bitirmesi tartışıldı. 4 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmada Özkahya 93.08'de mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı. Maçın ardından Özkahya'nın hata yapıp yapmadığı tartışıldı. Maçı Başakşehir 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
KURAL NE DİYOR?
Eski MHK Başkanı ve hakem Mustafa Çulcu konu hakkında, "Bir hakem verilen uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır. 4 dakika uzatma verilmişse 4 dakikanın tamamını tüketmek zorundadır. Hakem gerekli görürse bu süreyi uzatabilir ama asla bu sürenin altında maçı bitiremez. Dolayısıyla Halis Özkahya uzatma dakikalarının tamamı dolmadan maçı bitirerek hata yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Başakşehir Osmanlıspor maçını erken bitiren tartışmalı düdük
Medipol Başakşehir - Osmanlıspor maçında hakem Halis Özkahya'nın maçı erken bitirmesi olay çıkarttı.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Osmanlıspor maçının hakemi Haliz Özkahya'nın maçı erken bitirmesi tartışıldı. 4 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmada Özkahya 93.08'de mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı. Maçın ardından Özkahya'nın hata yapıp yapmadığı tartışıldı. Maçı Başakşehir 1-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
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