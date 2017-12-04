Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yenmesinin ardından zirve yarışı iyice kızıştı. Osmanlıspor'u 1-0 yenen Başakşehir ligin yeni lideri olurken, Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 3'e indirdi.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI



Haftanın kaybedeni olan Galatasaray, ilk yarının bitimine 3 hafta kala Akhisar ve Göztepe ile sahasında, Malatyaspor'la ise deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN EN ZOR MAÇI KAYSERİSPOR



Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında ben de varım diyen Beşiktaş, Kayserispor ve Sivasspor'la deplasmanda, Osmanlıspor'la ise sahasında karşılaşacak.

F.BAHÇE BURSA DEPLASMANINA GİDİYOR



Galatasaray'ın yenildiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Sarı-lacivertlilerin kalan maçları şu şekilde: Bursaspor (D), Karabükspor, Konyaspor (D).

EN AVANTAJLI TAKIM BAŞAKŞEHİR



Ligin yeni lideri Başakşehir ise fikstürü en avantajlı takım olarak görülüyor.

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenen, Beşiktaş ve Trabzonspor'la berabere kalarak 4 büyüklere kaybetmeyen Başakşehir'in kalan maçları: Sivasspor (D), Antalya, Kasımpaşa (D).

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