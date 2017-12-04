Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City, yoluna kayıpsız devam ediyor. Manchester'ın Mavileri, ligde zor günler geçiren West Ham United'ı 2-1 yendi; ligde üst üste 13. galibiyetini elde etti. Premier Lig'de bir sezonda üst üste en fazla maç kazanan Arsenal ve Chelsea'nin rekoruna ortak olan Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 57'de Nicolas Otamendi ve 83'te David Silva kaydetti.

West Ham United'ın tek sayısı ise 44'te Anelo Ogbonna'dan geldi.

Ligde 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 43 puan toplayan Manchester City, ikinci Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı da korudu.

Küme düşme hattındaki West Ham United ise 10 puanda kaldı.