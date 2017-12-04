Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, geçen hafta Almanya’da Rus rakibi Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu (WBA) oldu.

Şampiyonluğu sonrası 'Gerçek Hayat' dergisine konuşan Charr Suriye’de yaşananları yakından takip ettiğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Ablam hala orada yaşıyor. Gözümüz kulağımız hep orada. Bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek barışa katkı sağlamak istiyorum. Suriye ve Türkiye ilişkilerini düzeltmek isterim. Birlikte Suriye’yi yeniden inşa edelim, acıları dindirelim.”

Kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Charr, şunları ifade etti:

“Ben WBC (Dünya Boks Konseyi) ve WBA (Dünya Boks Organizasyonu) görevlendirdiği barış elçisiyim. Türkiye’yi ziyaret etmek benim için gurur verici olur. Recep Tayyip Erdoğan amca ve Türk halkına, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.