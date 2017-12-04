Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam Kemal Kılıç bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. Adanaspor A.Ş olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.