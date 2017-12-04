Süper Lig’de istediği sonuçları alamayarak düşme hattına yerleşen Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 7’ye 3 pas ve top kapma çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.
Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı
04.12.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Vitoria Guimares maçı hazırlıklarına başladı.
Etiketler : Atiker Konyaspor,Vitoria Guimares,spor haberleri,
524836 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524836.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
2
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
3
Fenerbahçe
14
7
5
2
30
19
11
26
4
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
5
Bursaspor
14
7
3
4
27
16
11
24
6
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
7
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
14
5
3
6
24
26
-2
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
18
30
-12
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
3.12.2017
Gençlerbirliği 4 - 0 Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe 4 - 2 Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
Adanaspor
14
6
3
5
16
20
-4
21
6
Boluspor
14
6
2
6
17
15
2
20
7
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
8
Balıkesirspor
14
6
4
4
28
23
5
19
9
Elazığspor
14
5
4
5
20
18
2
19
10
İstanbulspor
14
5
4
5
16
15
1
19
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Adana Demirspor
14
4
4
6
20
22
-2
16
13
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
14
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
15
Erzurumspor
13
3
5
5
14
18
-4
14
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
13
5
1
7
16
20
-4
7
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3