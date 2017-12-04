Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de istediği sonuçları alamayarak düşme hattına yerleşen Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 7’ye 3 pas ve top kapma çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.