TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti.
Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor.
Bulut, takımın başına 11 Ekim'de gelmişti.
Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, 5-1'lik yenilgi sonrası istifa etti
04.12.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, Menemen Belediyespor'dan aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti.
Etiketler : bucaspor,menemenspor,tff 2. lig,mehmet bulut,
524855 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/524855.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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M.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
25
15
10
30
2
Galatasaray
14
9
2
3
29
17
12
29
3
Fenerbahçe
14
7
5
2
30
19
11
26
4
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
5
Bursaspor
14
7
3
4
27
16
11
24
6
Göztepe
14
7
3
4
25
21
4
24
7
Kayserispor
13
6
5
2
20
15
5
23
8
Trabzonspor
13
5
4
4
25
27
-2
19
9
Akhisarspor
14
5
4
5
18
21
-3
19
10
Sivasspor
14
6
1
7
19
25
-6
19
11
Kasımpaşa
14
5
3
6
24
26
-2
18
12
Aytemiz Alanyaspor
13
5
2
6
25
24
1
17
13
Malatyaspor
14
4
4
6
16
20
-4
16
14
Antalyaspor
13
3
4
6
14
22
-8
13
15
Osmanlıspor
14
3
2
9
19
27
-8
11
16
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
17
Gençlerbirliği
14
3
2
9
18
30
-12
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
14. Hafta Maçları
2.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Evkur Yeni Malatyaspor
2.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Göztepe
2.12.2017
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
3.12.2017
Alanyaspor - Kayserispor
3.12.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Bursaspor
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Gençlerbirliği 4 - 0 Demir Grup Sivasspor
3.12.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.12.2017
Fenerbahçe 4 - 2 Kasımpaşa
4.12.2017
Trabzonspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
14
9
3
2
20
10
10
30
2
Ümraniyespor
14
8
4
2
20
9
11
28
3
Ç. Rizespor
14
7
4
3
27
20
7
25
4
Giresunspor
14
6
6
2
19
11
8
24
5
Adanaspor
14
6
3
5
16
20
-4
21
6
Boluspor
14
6
2
6
17
15
2
20
7
Gazişehir G.Ant
14
4
7
3
16
10
6
19
8
Balıkesirspor
14
6
4
4
28
23
5
19
9
Elazığspor
14
5
4
5
20
18
2
19
10
İstanbulspor
14
5
4
5
16
15
1
19
11
Altınordu
14
4
4
6
20
21
-1
16
12
Adana Demirspor
14
4
4
6
20
22
-2
16
13
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
14
Erzurumspor
14
3
6
5
15
19
-4
15
15
Samsunspor
14
3
6
5
12
17
-5
15
16
Denizlispor
14
3
2
9
15
26
-11
11
17
Grandmedical Manisaspor
14
5
2
7
17
21
-4
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3