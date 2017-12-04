Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti.

Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor.

Bulut, takımın başına 11 Ekim'de gelmişti.