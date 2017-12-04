Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında 6 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Isınma, açma-germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanın; pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.