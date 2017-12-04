STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
SAAT: 20:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 2
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N'Sakala, Welinton, Fofana, Sackey, Cenk, Efecan, Emre Akbaba, Emre Nefiz, Taha, Lungu
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
Goller: Dk. 21 Güray Vural, Dk. 90+3 (Kayserispor), Dk. 63 Cenk Ahmet (Alanyaspor)
Kırmızı kart: 73’ Welinton (Alanyaspor)
İLK YARIDAN DAKİKALAR
21. dakikada Kayseri temsilcisi, mücadelede öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes, pasını penaltı noktası üzerindeki Güray Vural'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Lopes'in sağdan ortasında ön direkte Umut Bulut topa kafayı vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz son anda uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi. Pozisyonun devamında Aytemiz Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanına ortasında Efecan Karaca, Lopes'in üzerinden kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.