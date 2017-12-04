Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan ile menajeri Ahmet Bulut'un Barcelona'nın maçının olduğu gün Londra'da görüntülenmesi Arsenal transferi iddialarını güçlendirmişti. Bu konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Londra işinin aslının farklı olduğu iddia edildi. Bu sezon Barcelona ile henüz resmî maça çıkmayan Arda Turan ara transfer döneminde kesin olarak Barcelona'dan ayrılıyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunun yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, "3-4 tane kulüp var ama 15 gün sonra durum belli olur. Galatasaray ile görüşmemiz olmadı. 15 gün sonra karar vereceğiz. Ya kiralık gidecek ya da bonservisiyle" ifadelerini kullanmıştı.

Katalan medyasından Mundo Deportivo'da Gabriel Sans imzalı çıkan habere göre ise Arda'nın transferinin 15 gün içinde çözülme ihtimali bulunmuyor. Ahmet Bulut'un ortağı Jorge Mendes'in Monaco ile yakın ilişkisi olmasına rağmen Fransız ekibinin böyle yüksek profilli ve bonservisli bir isme sıcak bakmadığı kaydedildi.

Mundo Deportivo'ya konuşan bir kaynak da Arsenal'in geçmişteki ilgisini doğrularken görüşmelerin istenen hızda ilerlemediğini aktardı. Arsenal'de Mesut Özil'in adı da Barcelona ile anılıyor. Coutinho transferini gerçekleştiremeyen Katalan ekibinin Mesut'u transfer etmeye sıcak baktığı konuşuluyor. (Ajansspor)