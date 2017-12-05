Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano son haftalarda attığı gollerle takımını zirve yarışında yeniden iddialı bir duruma getirirken, performansıyla vatandaşı Alex de Souza’yı hatırlattı. Sarı-lacivertli takımın Aykut Kocaman döneminde 2012-13 sezonunda oynadığı Kasımpaşa maçının ardından yollarını ayırdığı Alex ile aynı eyalette doğan sambacı, Kasımpaşa’ya attığı gollerle efsane ismin boşluğunu doldurmak için güçlü bir aday olduğunu bir defa daha gösterdi. Fenerbahçe’ye tıpkı Alex gibi 27 yaşında gelen, onun gibi 20 numarayı giyen ve forvet arkasında görev yaparak attığı gollerle taraftarları coşturan Giuliano’nun hedefi ise vatandaşının yapamadığını yapmak.



Rusya heyecanı

Fenerbahçe’ye tıpkı Alex gibi Brezilya Millî Takımı oyuncusu olarak gelen ancak efsane futbolcunun aksine millî takımdaki yerini kaybetmek istemeyen Giuliano, 2018 Dünya Kupası’nda ülkesinin formasını giyebilmek için ekstra çalışıyor ve Brezilya Millî Takımı teknik heyeti ile de sık sık irtibat kuruyor. 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya’da yaşanan hüsranın ardından Rusya’da kupayı kaldırmak isteyen Brezilya’da teknik direktör Tite’nin en güvendiği oyunculardan biri olan 27 yaşındaki oyuncunun da şampiyonanın daha önce uzun yıllar forma giydiği Rusya’da düzenlenecek olması sebebiyle son derece heyecanlı olduğu ifade edildi.



Diego’yu geçti bile

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk 13 maça 7 gol ve 1 asist sığdıran Giuliano, bu performansıyla sarı-lacivertli takımın eski 10 numarası Diego’yu da şimdiden geride bıraktı. Fenerbahçe forması giydiği iki sezonda rakip fileleri 5 kere havalandırabilen vatandaşını geride bırakan Giuliano’nun, Alex’i geçmesi ise oldukça zor görünüyor. Zira Fenerbahçeli taraftarların heykelini diktiği efsane futbolcu ilk 13 maçına 11 gol ve 8 asist sığdırmış, ilk sezonunu da 44 maçta 29 gol ve 20 asistle tamamlamıştı. Fenerbahçe’ye gelmesinin ardından millî takımdaki yerini kaybeden Alex, sarı-lacivertli takımdaki etkileyici istatistiklerine rağmen 2006 ve 2010 Dünya Kupalarını evinden seyretmişti.