Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist, yönetmen, oyuncu ve yazar Gülse Birsel, senaryosunu yazıp beyazperdeye taşıdığı ilk sinema filmi ‘Aile Arasında’nın Antalya’daki özel gösterimine katıldı. Birsel, sinemada komedi üzerine film yapan Cem Yılmaz ve Ata Demirer’le bir rekabet iddiasının olup olmadığı yönündeki soruya “İkisi de benim arkadaşım. Üçümüz de iyi komedi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Rakipten çok arkadaşım onlar benim. Aynı takımdayız” karşılığını verdi.