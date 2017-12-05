Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için yerli firmalar sıkı çalışıyor. İhracat serüvenine elektrikli otobüsle başlayan Bozankaya, 2018’de Türkiye’nin ilk yerli metro ihracatına imza atacak. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay; şirketlerinin 1989’da Almanya’da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulduğunu, bilgi ve birikimlerini 2003’te Türkiye’ye aktardıklarını, çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan, gürültüsüz çalışan raylı sistem ve toplu taşıma araçlarının tasarım ve üretimi alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

5 yılda yaklaşık 80 milyon lira AR-GE yatırımı yaptıklarını belirten Günay “Raylı sistemde dünya devleriyle birçok ortak projede yer aldık. Bunlardan elde ettiğimiz birikimle kendi aracımızı geliştirme kararı aldık. Bozankaya olarak 5 yıl önce kendi markamız adı altında tramvay aracını geliştirdik ve şu anda 31 aracımız Kayseri’de hizmet veriyor. İhracat serüvenimiz elektrikli otobüsle başladı. Raylı sistemlerde de ihracat yapmak istiyoruz. Bu sebeple Siemens ile konsorsiyum yaparak Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılacak ‘Green Line Metro Projesi’ ihalesine girdik ve kazandık. Üretim tesislerimizde yapacağımız metro araçlarını, 2018’de Bangkok’a ihraç edeceğiz. Toplamda 88 metre uzunluğunda 22 tren ihracatı yapacağız. Bin 840 kilovat güçle çalışan trenler, saatte azami 80 kilometre hızla yol alabilecek ve tek seferde bin 596 yolcu taşıyabilecek. Üretimler, Ankara Sincan’daki tesislerimizde başladı. Bozankaya, proje kapsamında tüm iç tasarımdan, tedarik, imalat ve montaj işlemlerinden, fabrika testlerinden ve devreye alma işlerinden sorumlu” diye konuştu.