Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Aralık Perşembe günü deplasmanda UEFA Avupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında Vitoria Guimares ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Konya’daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topla oyun ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.