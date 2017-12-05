Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün toplantı yapan Galatasaray yönetimi, Tudor'la ilgili kararını verdi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, Hırvat teknik adamla yola devam edeceklerini söyledi.

İşte Özbek'in sözleri:

TUDOR'LA YOLA DEVAM EDECEĞİZ



"Tudor ile devam edeceğiz. Hocamızın lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda da araştırdığımız konu bu. Teknik hataları bulup, onları gidermek. Hala şampiyonluğun en büyük favorisi biziz. Performans düşüklüğü olabilir, teknik hatalar olabilir ama bunun çaresi sil baştan teknik direktör değişikliği değil. Böyle bir gündemimiz yok."

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞMEDİK



Özbek, "Fatih Terim ile görüştünüz mü?" sorusuna ise "Görüşmedik" şeklinde cevap verdi.