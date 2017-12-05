Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih PSG maçı TRT 1 canlı izle linki bu haberde. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı bu hafta sona eriyor. B Grubu'nda 5 maçta 5 galibiyet alarak 24 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören ve bu yıl yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Fransız devi PSG, Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Bayern ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Gruplardan çıkmayı garantileseler de bir hayli çekişmeli geçen Bayern Münih PSG mücadelesi futbol severler tarafından heyecan içerisinde takip ediliyor. Bayern Münih PSG maçında Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Bayern Münih PSG mücadelesini TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak takip etmek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir.

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Cüneyt Çakır düdük çalacak!



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında oynanacak maçı yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:



YARIN:



Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)



6 ARALIK ÇARŞAMBA:



Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş

Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU