Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.

Grupta 11 puanı bulunan ve liderliği garantileyen siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş kadroya 5 önemli ismi dahil etmedi. Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay Arslan, yarın RB Leipzig ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek.