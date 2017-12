Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları Leipzig maçına ilişkin konuşan Şenol Güneş, "Denk takımlarla yarışa başladık. Yarın güzel bir maç oynamak ve kazanmak bizi mutlu eder. Rakibin gücünü biliyoruz. İyi oyuncuları ve teknik adamları var. Yatırımları büyük tecrübeleri az takım. Oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz. Geri kalan beş maçta düşündüklerimizi yaptık. Yarın da düşündüklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbolun en önemli faktörü taraftardır. Taraftar konusunda kulübümüz hakkında yanlış bir karar alındı. Kulübümüz zarar gördü. Şiddetin olumsuzlukların karşısındayız. Futbol birleştiricidir. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesinler? Güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Her oyuncu kendini göstermeli. Oynayacaklar kendini göstermeli. Gökhan’ı riske etmek istemedik. Atiba yorgundu. Babel de yorgun. Eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Değişecek oyuncularımız iyi oyuncular. Çalışarak hedeflerimizden birine ulaştığımız için mutluyuz. Kalite ve ekip olmak önemli. Her maç önemli. Sahaya çıkan her oyuncu işini en iyi şekilde yapmalı. Yönetim, taraftar, doğru işler yapmak ve desteklenmek bugünlere gelmemizde etkili oldu. Saygı, sevgi her şeyin başında gelir" dedi.

Caner: "Gruptan lider çıkıyoruz"

Siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin ise, güçlü bir rakiple oynayacaklarını aktararak, "Gruptan lider çıkıyoruz. Güzel bir maç olacak. Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz. Umarım isteğimiz gerçek olur. Kariyerim boyunca hep oynayan bir isimdim. 1,5 ay uzun bir süre değil. Kendime inanıyorum. Bıraktığım yerden daha güçlü halde geri döneceğim. Her zaman gülmemiz lazım. Kazançlardan ve kayıplardan ders çıkarmak lazım. Beşiktaş her zaman zirveye oynayan bir camia. Avrupa’da her sene üstüne koyuyoruz. İleride daha da iyi olacak. Zaten büyük bir kulübüz, daha da büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.