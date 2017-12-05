Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Atletico Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Londra ekibinin düzenlediği basın toplantısında menajer Antonio Conte ile bir gazeteci arasında David Luiz konusunda bir polemik yaşandı.

Basın toplantısında bir muhabir, David Luiz'in maç öncesi yapılan son antrenmanda neden yer almadığını sordu. İtalyan teknik adam, oyuncusunun dizinden sorunu olduğu için idmana çıkmadığını ve maç kadrosunda olmayacağını söyledi.

Muhabir bunun üzerine David Luiz'in Conte ile arasının iyi olmadığını ima ederek, Brezilyalı futbolcunun daha önce de 18 kişilik kadroda yer almadığını belirtince İtalyan menajer sinirlendi.

Conte: “Bu soruyu neden soruyorsun?”

Muhabir: “Birkaç hafta önce de kadroda yer almıyordu. O zaman sakat değildi.”

Conte: “Evet, o iki hafta önceydi. Geçmişte kaldı. Daha sonra Karabağ maçında oynadı. Eğer size ne söylediğime inanmıyorsanız bu sizin sorununuz, benim değil. Anlaştık mı?”

Geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alan David Luiz, Chelsea'de bu sezon sadece 8 lig maçında sahne aldı. Bu sezon Maviler'de çok fazla şans bulamayan Brezilyalı futbolcunun adı aralarında Real Madrid'in de bulunduğu takımlarla anılıyor.