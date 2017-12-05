Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamerun Millî Futbol Takımı'nı çalıştıran Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevine son verildi.

Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Millî takımın FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki düşük performansı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'na vize alamaması gerekçeleriyle Broos'un görevine son verildiği duyuruldu.

Açıklamada, 65 yaşındaki teknik adamın Kamerun'da ikamet etmeyi reddetmesi ve futbolcularla arasında yaşanan tartışmaların da bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

Kamerun'daki görevine geçen yıl başlayan Broos, takımını 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı. Belçikalı çalıştırıcı, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'da da teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.