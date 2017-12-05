Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî futbolcu Yunus Mallı, "Türkiye büyük turnuvalarda yer almak zorunda" dedi.

Anadolu Ajansı’na konuşan 25 yaşındaki futbolcu, A Millî Takımın durumunu değerlendirdi. 2018 Dünya Kupası’na katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yunus, "Maalesef beklentileri karşılayamadık. Oyuncular da, teknik heyettekiler de kendisini sorgulamalı. Türkiye, elindeki imkanlarla bu turnuvalara katılmak zorunda olan bir ülke. Herkes çok çalışırsa hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.

YABANCI OYUNCU SAYISI



Kariyerine Wolfsburg'da devam eden millî futbolcu, Türkiye'nin gündemindeki yabancı oyuncu sayısı kuralıyla ilgili de konuştu. Yunus Mallı, "Bence millî takımın durumu, Türkiye'deki mevcut kuraldan kaynaklanmıyor. Yeteri kadar kaliteli Türk futbolcuya sahibiz" dedi. 25 yaşındaki futbolcu, sorunların altyapılara yapılacak yatırımlarla aşılacağını söyledi.

Sezon başında form yakalamakta zorlandığını dile getiren Yunus, "Takım olarak sezona iyi başlayamadık. Daha sonra Mainz'da beraber çalıştığım teknik direktör Martin Schmidt takımın başına geçti. Oynattığı futbol, benim yapıma daha uygun. İşler son haftalarda istediğimiz gibi gidiyor. Umarım böyle devam ederiz" dedi.

Yunus Mallı geçen sezon devre arasında Wolfsburg'a transfer olurken, başka kulüplerden de teklif aldığını ancak bunların içinde Türkiye'den bir takım olmadığını sözlerine ekledi.