UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maçın ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden 5'i belli oldu! İşte siyah-beyazlıların netleşen ilk 5 muhtemel rakibi:
-Basel
-Bayern Münih
-Juventus
-Chelsea
-Real Madrid.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 maçın ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden 5'i belli oldu! İşte siyah-beyazlıların netleşen ilk 5 muhtemel rakibi:
-Basel
-Bayern Münih
-Juventus
-Chelsea
-Real Madrid.
Etiketler : beşiktaş,şampiyonlar ligi,muhtemel rakipler,